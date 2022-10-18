Песков: РФ по каналам Минобороны уведомит другие страны о ядерных учениях

Российская сторона по каналам Минобороны заблаговременно уведомит зарубежных партнёров о проведении стратегических ядерных учений. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения США о намерении РФ провести такие манёвры.

"Существует установленная система нотификаций, уведомлений о проведении подобных учений. И осуществляется это по каналам Министерства обороны", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

При этом Песков не стал комментировать возможность проведения таких учений в России.