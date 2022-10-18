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18 октября, 09:28

Песков: РФ по каналам Минобороны уведомит другие страны о ядерных учениях

Российская сторона по каналам Минобороны заблаговременно уведомит зарубежных партнёров о проведении стратегических ядерных учений. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения США о намерении РФ провести такие манёвры.

"Существует установленная система нотификаций, уведомлений о проведении подобных учений. И осуществляется это по каналам Министерства обороны", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

При этом Песков не стал комментировать возможность проведения таких учений в России.

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Ранее Лайф писал, что Военно-воздушные силы стран НАТО начали ежегодные учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием 14 государств и до 60 военных самолётов. Манёвры стартовали накануне, 17 октября, и продлятся до 30 октября над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря.

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Александр Юнашев

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