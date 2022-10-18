Песков заявил, что количество мобилизованных не может превышать 300 тысяч человек

Число мобилизованных граждан в РФ не может превышать 300 тысяч человек. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, ссылаясь на указ главы государства Владимира Путина.

"Не может идти речь о превышении общего количества. Как сформулировано в указе [президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации], до 300 тысяч человек", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Минобороны без подписания другого указа президента направить в регионы дополнительные задания по мобилизации.