ВСУ обстреляли несколько сёл Белгородской области, повреждены ЛЭП

Несколько сёл Грайворонского городского округа Белгородской области подверглись миномётному обстрелу со стороны Украины. В результате есть пострадавший, также без света остались два населённых пункта. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Мокрой Орловке зафиксировано попадание на территорию молочного комплекса. По предварительной информации, без пострадавших. В результате обстрела Глотова есть пострадавший мужчина. Доставлен в Грайворонскую ЦРБ", — написал губернатор в телеграм-канале.

Также снарядами повреждены две линии электропередачи, из-за этого два села — Безымено и Дунайка — остались без света. Аварийные бригады уже выехали на место.