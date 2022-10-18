Диетолог назвала способы сохранить фигуру осенью, когда так и тянет съесть лишнего

Во время похолодания усиливается аппетит, поэтому уже сейчас необходимо задуматься о правильном сезонном рационе, чтобы и наедаться, и не поправляться. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

Тяга организма к насыщению осенью обусловлена привычкой, которая сложилась у людей за тысячи лет: нужно набирать массу, чтобы зимой лучше справляться с холодом и дольше искать еду. Но в современных комфортных условиях в этом нет необходимости, поэтому лишние килограммы копятся.

"Тёплые вещи позволяют не замёрзнуть в любую погоду, а еда всегда есть в ближайшем супермаркете. Более того, зимой, как правило, физическая нагрузка среднестатистического горожанина снижается: мы стараемся больше времени проводить дома в тепле, мало кому хочется на мороз. По этой причине многие набирают лишние килограммы, ведь с наступлением холодов "природа" нас заставляет больше есть, а расход калорий при этом падает", — отметила эксперт.

По словам специалиста, осенью в рационе становится больше горячей и жирной пищи, а сами порции увеличиваются. Особенно это касается людей, склонных к дефициту веса. Мещерякова считает тягу к такой еде осенью нормальной, но при этом рекомендует контролировать себя. Она посоветовала изменить качество пищи, а не её количество.

"Снижайте количество сырых овощей, заменяйте их на термически обработанные. Делайте акцент на сложные углеводы (в рационе должны быть цельнозерновые продукты, насыщающие нас на длительный период), сытные супы (очень хорошо в осенне-зимний период идут крем-супы или супы-пюре). Можно попробовать поэкспериментировать с приправами и специями: ввести в рацион кардамон, корицу (она уместна не только в выпечке, но и в процессе тушения и жарки овощей), паприку, имбирь, анис, мускатный орех. Они позволят существенно обогатить вкусовую гамму и повысить качество блюда", — сказала диетолог.

Чтобы повысить энергетическую ценность пищи, Мещерякова рекомендовала добавлять в процессе приготовления растительные масла, орехи и семечки. А избыточные животные жиры можно снизить за счёт использования более постных сортов мяса — частей телятины, говядины, курицы или индейки.

А вот простых углеводов стоит избегать в любой сезон, считает врач. К примеру, это быстрые завтраки, выпечка, сахар и шоколад. Пищевой ценности в них мало, они дают лишь краткосрочное чувство насыщения.

"Особенно стоит избегать сочетания простых сахаров и жиров — тортов и пирожных с кремом, вафель, кексов", — подчеркнула специалист.

Собеседница Лайфа также порекомендовала пить в холодную погоду натуральный чай с имбирём. Этот напиток согреет и позволит снизить чувство тревоги.