"Просто лежат в полях": ВСУ отказываются забирать тела погибших военных
Рогов: ВСУ игнорируют предложения забрать тела погибших в Запорожье бойцов
Украинская сторона игнорирует предложения забрать тела погибших бойцов ВСУ с линии фронта в Запорожской области. Соответствующее заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Он напомнил, что есть понятие режима тишины, которое вводится для того, чтобы противоположная сторона могла забрать трупы погибших солдат. Однако ВСУ не торопятся это делать. Вероятнее всего, Киев так поступает, чтобы информация о реальном уровне потерь не просочилась в украинское общество.
"Тела просто лежат в полях. Украинская сторона не реагирует на наши предложения", — приводит РИА "Новости" слова Рогова.
А ранее Рогов сообщил, что в Запорожье за два дня выявили десять диверсионных групп ВСУ. По его словам, ДРГ удалось обнаружить благодаря беспилотникам и квадрокоптерам.
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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine