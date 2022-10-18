Украинская сторона игнорирует предложения забрать тела погибших бойцов ВСУ с линии фронта в Запорожской области. Соответствующее заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он напомнил, что есть понятие режима тишины, которое вводится для того, чтобы противоположная сторона могла забрать трупы погибших солдат. Однако ВСУ не торопятся это делать. Вероятнее всего, Киев так поступает, чтобы информация о реальном уровне потерь не просочилась в украинское общество.

"Тела просто лежат в полях. Украинская сторона не реагирует на наши предложения", — приводит РИА "Новости" слова Рогова.