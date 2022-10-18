ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 10:22
3852

ВСУ отказываются забирать тела погибших военных

Рогов: ВСУ игнорируют предложения забрать тела погибших в Запорожье бойцов

Украинская сторона игнорирует предложения забрать тела погибших бойцов ВСУ с линии фронта в Запорожской области. Соответствующее заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он напомнил, что есть понятие режима тишины, которое вводится для того, чтобы противоположная сторона могла забрать трупы погибших солдат. Однако ВСУ не торопятся это делать. Вероятнее всего, Киев так поступает, чтобы информация о реальном уровне потерь не просочилась в украинское общество.

"Тела просто лежат в полях. Украинская сторона не реагирует на наши предложения", — приводит РИА "Новости" слова Рогова.

Стали известны потери ВСУ за полтора месяца боёв под Херсоном
Стали известны потери ВСУ за полтора месяца боёв под Херсоном

А ранее Рогов сообщил, что в Запорожье за два дня выявили десять диверсионных групп ВСУ. По его словам, ДРГ удалось обнаружить благодаря беспилотникам и квадрокоптерам.

BannerImage

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar