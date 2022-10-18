"Может занять долгие месяцы": Эксперт объяснил трудности ремонта повреждённых ниток "Северных потоков"
Эксперт Вакуленко: Ремонт повреждённых ниток "Северных потоков" может занять долгие месяцы
Ремонт повреждённых ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" может быть довольно коротким, однако на мобилизацию необходимого оборудования потребуется много времени. Об этом заявил эксперт по газовому рынку Сергей Вакуленко.
"Мобилизация всего необходимого оборудования, материалов и прочего может занять достаточно долгие месяцы, если начать этим заниматься прямо сейчас. Ситуация аналогичной аварии в Восточно-Китайском море на трубопроводе, который шёл в Гонконг. От момента тендера и сбора поставщиков до момента начала работ прошло около восьми месяцев", — сказал он в эфире телеканала Deutsche Welle*.
Вакуленко напомнил, что тогда ситуация не была осложнена конфликтами и санкциями, а также бюрократическими процедурами в виде получения разрешений на работу. Эксперт также указал на опасность морской воды, которая заполнила трубу на сотни километров. По его словам, из-за этого вскоре могут начать ржаветь швы. Поэтому шанс того, что трубопровод придётся попросту списать, всё-таки есть, резюмировал Вакуленко.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.
* Организация внесена в реестр иностранных СМИ-иноагентов.