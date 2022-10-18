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18 октября, 10:03

Тарасова — о появлении на публике в инвалидной коляске: Я свои фотографии в Сети не смотрю

<p>Татьяна Тарасова в инвалидном кресле. Обложка © LIFE</p>

Татьяна Тарасова в инвалидном кресле. Обложка © LIFE

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не стала комментировать своё появление на съёмках телешоу "Ледниковый период" в инвалидной коляске. Как Тарасова заявила Лайфу, свои фотографии в Сети она не смотрит.

"У меня нет фотографий. Я не смотрю", — сказала Татьяна Анатольевна.

Татьяна Тарасова в инвалидном кресле. Фото © LIFE

Татьяна Тарасова в инвалидном кресле. Фото © LIFE

На вопрос о том, как долго будет длиться шоу, Тарасова ответила: "Долго". От съёмок у неё остались "нормальные впечатления", а сами съёмки, по её словам, прошли "как обычно". Чувствует себя заслуженный тренер тоже "нормально".

Напомним, 6 октября стало известно, что Тарасову госпитализировали перед началом нового сезона "Ледникового периода". Это произошло уже в третий раз за год, ранее она оказывалась в больнице из-за недомогания в декабре и январе.

Татьяна Тарасова вернулась к съёмкам "Ледникового периода" после госпитализации

Татьяна Тарасова вернулась к съёмкам "Ледникового периода" после госпитализации

Юлия Архипова

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