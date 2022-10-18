Тарасова — о появлении на публике в инвалидной коляске: Я свои фотографии в Сети не смотрю

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не стала комментировать своё появление на съёмках телешоу "Ледниковый период" в инвалидной коляске. Как Тарасова заявила Лайфу, свои фотографии в Сети она не смотрит.

"У меня нет фотографий. Я не смотрю", — сказала Татьяна Анатольевна.

На вопрос о том, как долго будет длиться шоу, Тарасова ответила: "Долго". От съёмок у неё остались "нормальные впечатления", а сами съёмки, по её словам, прошли "как обычно". Чувствует себя заслуженный тренер тоже "нормально".