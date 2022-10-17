Татьяна Тарасова вернулась к съёмкам "Ледникового периода" после госпитализации

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вернулась к съёмкам телешоу "Ледниковый период" после госпитализации. Об этом она сообщила в соцсетях, опубликовав фото с фигуристом Алексеем Ягудиным.

"Мы начинаем. Третий съёмочный день", — написала Тарасова под снимком.