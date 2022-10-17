Татьяна Тарасова вернулась к съёмкам "Ледникового периода" после госпитализации
Татьяна Тарасова вернулась к съёмкам "Ледникового периода" после госпитализации. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / t.a.tarasova
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вернулась к съёмкам телешоу "Ледниковый период" после госпитализации. Об этом она сообщила в соцсетях, опубликовав фото с фигуристом Алексеем Ягудиным.
"Мы начинаем. Третий съёмочный день", — написала Тарасова под снимком.
Напомним, 6 октября стало известно, что Тарасову госпитализировали перед началом нового сезона "Ледникового периода". Сообщалось, что в жюри её заменила тренер Елена Чайковская. Позже стало известно, что тренер продолжит участие в съёмках шоу.