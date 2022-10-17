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Опубликовано 17 октября 2022, 12:41
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Опубликовано видео уничтожения украинской зенитки Народной милицией ДНР

RT показал видео уничтожения зенитной установки ВСУ Народной милицией ДНР

Народная милиция Донецкой Народной Республики уничтожила украинскую зенитную установку. Кадры показал военный корреспондент RT Андрей Филатов.

Технику ВСУ обнаружил беспилотник 11-го полка НМ ДНР. Получив координаты, бойцы нанесли артиллерийский удар по зенитной установке, уничтожив её.

Уничтожение ЗРК ВСУ Народной милицией ДНР. Видео © RT

Десантники уничтожили замаскированные в лесу диверсионные группы ВСУ
Десантники уничтожили замаскированные в лесу диверсионные группы ВСУ

Ранее Минобороны показало военную "дронобойку". Так, один из бойцов рассказал, что эти ручные электромагнитные комплексы позволили его подразделению за неделю нейтрализовать 20 дронов ВСУ.

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Артур Лапсаков
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