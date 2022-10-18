Детей мобилизованных предложили переводить на бюджет в вузах
В Госдуме подготовили проект о переводе на бюджет в вузах детей мобилизованных
Студентам, которые являются детьми мобилизованных граждан, предложили дать право на автоматический перевод на бюджет в вузах. Соответствующий законопроект подготовила фракция партии "Новые люди" в Госдуме, документ имеется в распоряжении РИА "Новости".
"Законопроектом предлагается предоставить право всем обучающимся на платной основе по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной и очно-заочной формам обучения, являющимися детьми (приёмными детьми) военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы Российской Федерации, автоматически переходить на бесплатное обучение", — говорится в пояснительной записке.
Авторы проекта отмечают, что в условиях частичной мобилизации призванные на службу родители теряют привычный заработок, а предложенная мера повысит уверенность таких граждан в том, что "государство окажет необходимую социальную поддержку семьям". Изменения предлагают внести в закон об образовании.
Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесли поправки, уточняющие права и льготы для добровольцев. Согласно поправкам, добровольческие формирования предлагается наделить статусом военнослужащих. Это значит, что все соответствующие социальные гарантии и выплаты будут доступны добровольцам и членам их семей.
ТАСС / Сергей Карпов