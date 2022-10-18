Штрафов не будет: Кабмин смягчил обязательные требования для компаний, чьи сотрудники были призваны
Правительство РФ изменило требования для компаний, чьих сотрудников мобилизуют
Правительство России приняло решение изменить некоторые обязательные требования для компаний, сотрудников которых призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"Компании, имеющие лицензии на определённые виды деятельности и чьи специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные санкции", — говорится в постановлении.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Указывается, что снятие таких требований является временным. В кабмине заверили, что уменьшение числа сотрудников не отразится на безопасности, стабильности и качестве работы организаций. При этом компаниям и предприятиям даётся от трёх до шести месяцев на поиск новых квалифицированных работников для обеспечения соответствия требованиям.
Кроме того, рабочие места за мобилизованными сотрудниками должны сохраниться. Причём сроки действия их аттестаций и других разрешений продлятся автоматически без проведения оценки знаний, умений и иных процедур. Что касается новых сотрудников, то с ними заключается срочный трудовой договор. Всего 48 видов деятельности затронет соответствующее постановление, включая сферы перевозок, гидрометеорологии, образования, туризма и другие.
А в Госдуме подготовили проект о переводе на бюджет в вузах детей мобилизованных. По словам авторов проекта, ввиду нынешних обстоятельств родители теряют привычный заработок. Изменения предлагают внести в закон об образовании.
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