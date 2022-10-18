Штрафов не будет: Кабмин смягчил обязательные требования для компаний, чьи сотрудники были призваны

Правительство России приняло решение изменить некоторые обязательные требования для компаний, сотрудников которых призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Компании, имеющие лицензии на определённые виды деятельности и чьи специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные санкции", — говорится в постановлении.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Указывается, что снятие таких требований является временным. В кабмине заверили, что уменьшение числа сотрудников не отразится на безопасности, стабильности и качестве работы организаций. При этом компаниям и предприятиям даётся от трёх до шести месяцев на поиск новых квалифицированных работников для обеспечения соответствия требованиям.

Кроме того, рабочие места за мобилизованными сотрудниками должны сохраниться. Причём сроки действия их аттестаций и других разрешений продлятся автоматически без проведения оценки знаний, умений и иных процедур. Что касается новых сотрудников, то с ними заключается срочный трудовой договор. Всего 48 видов деятельности затронет соответствующее постановление, включая сферы перевозок, гидрометеорологии, образования, туризма и другие.