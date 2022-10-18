Красный Крест набирает волонтёров для психологической поддержки семей мобилизованных

Для оказания психосоциальной поддержки семьям мобилизованных российский Красный Крест (РКК) объявил набор волонтёров-психологов. Они также будут помогать всем, кто испытывает тревогу из-за потенциальной мобилизации, сообщила пресс-служба организации.

"В последние месяцы количество людей, которые испытывают тревогу и нуждаются в профессиональной психологической поддержке, значительно возросло. В первую очередь на горячей линии РКК оказывается помощь семьям мобилизованных и всем, кто сейчас испытывает тревогу из-за потенциальной мобилизации", — заявил председатель РКК Павел Савчук.

Набор волонтёров проводится в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Добровольцы старше 18 лет с профильным образованием будут дежурить на горячей линии и в чат-боте. Кроме того, предусмотрены индивидуальные и групповые сеансы. Подать заявку волонтёры могут на сайте "Добро.ru". С ними свяжутся координаторы. Позже для всех добровольцев организуют обучение.

Круглосуточная горячая линия #МЫВМЕСТЕ по поддержке мобилизованных доступна по телефону 8 (800) 200-34-11. Звонки перенаправляются в том числе на горячую линию психологической помощи РКК, которая также работает по телефону 8 (800) 250-18-59.