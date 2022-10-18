НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 октября, 10:27

МВД до 2026 года наймёт 42 тысячи человек для работы в новых регионах

МВД заявило о потребности нанять 42 тысячи сотрудников для работы в новых регионах России

Министерству внутренних дел России необходимо нанять 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях к 2026 году. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев в ходе заседания в Госдуме.

"У нас огромный некомплект... 90 тысяч личного состава. Если мы… будем за счёт него комплектовать новые подразделения на освобождённых территориях, ничего хорошего не получится", — сказал министр.

Сейчас приоритетной задачей стоит создание условий для надлежащего функционирования подразделений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Для их обустройства и понадобится набор 42 тысяч человек до 2026 года и потом ещё восемь тысяч в 2026-м.

Песков: Новые регионы России защищаются на том же уровне, что и остальная часть страны

Песков: Новые регионы России защищаются на том же уровне, что и остальная часть страны

Ранее Лайф писал, что командированные в новые российские регионы чиновники будут получать зарплату в двойном размере. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

Обложка ©

"МВД Медиа"

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров