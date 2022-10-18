МВД до 2026 года наймёт 42 тысячи человек для работы в новых регионах

Министерству внутренних дел России необходимо нанять 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях к 2026 году. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев в ходе заседания в Госдуме.

"У нас огромный некомплект... 90 тысяч личного состава. Если мы… будем за счёт него комплектовать новые подразделения на освобождённых территориях, ничего хорошего не получится", — сказал министр.

Сейчас приоритетной задачей стоит создание условий для надлежащего функционирования подразделений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Для их обустройства и понадобится набор 42 тысяч человек до 2026 года и потом ещё восемь тысяч в 2026-м.