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Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 10:45
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ВС РФ продолжили наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины, все цели поражены

Вооружённые силы РФ продолжили нанесение ударов по военным и энергетическим объектам Украины, все назначенные цели были поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены", — отметил он.

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Напомним, Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. В первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Удары продолжаются и сегодня, 18 октября. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

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ТАСС / EPA / ALESSANDRO GUERRA

Александра Вишнякова
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