ВС РФ продолжили наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины, все цели поражены

Вооружённые силы РФ продолжили нанесение ударов по военным и энергетическим объектам Украины, все назначенные цели были поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены", — отметил он.