НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 октября, 10:45

ВС РФ продолжили наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины, все цели поражены

Вооружённые силы РФ продолжили нанесение ударов по военным и энергетическим объектам Украины, все назначенные цели были поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены", — отметил он.

Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций на Украине

Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций на Украине

Напомним, Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. В первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Удары продолжаются и сегодня, 18 октября. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ALESSANDRO GUERRA

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров