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Опубликовано 18 октября 2022, 10:51
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Российские войска взяли под контроль Горобьевку в Харьковской области

Российские войска за минувшие сутки взяли под контроль посёлок Горобьевка в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении подразделения Российской армии в ходе наступательных действий овладели населённым пунктом Горобьевка в Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, в ходе боёв за населённый пункт ВС РФ нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

ВСУ отказываются забирать тела погибших военных
ВСУ отказываются забирать тела погибших военных

Ранее Лайф сообщал, что украинские военные провалили очередную попытку наступления на Купянском направлении (под Харьковом). Кроме того, было отбито наступление ВСУ у Сватова и Кременной, а также успешно отражена украинская атака на 30 танках и БМП под Бериславом (Херсонская область).

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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