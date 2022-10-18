Российские войска взяли под контроль Горобьевку в Харьковской области

Российские войска за минувшие сутки взяли под контроль посёлок Горобьевка в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении подразделения Российской армии в ходе наступательных действий овладели населённым пунктом Горобьевка в Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.