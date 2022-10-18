Российские войска взяли под контроль Горобьевку в Харьковской области
Российские войска за минувшие сутки взяли под контроль посёлок Горобьевка в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении подразделения Российской армии в ходе наступательных действий овладели населённым пунктом Горобьевка в Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.
По словам Конашенкова, в ходе боёв за населённый пункт ВС РФ нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные провалили очередную попытку наступления на Купянском направлении (под Харьковом). Кроме того, было отбито наступление ВСУ у Сватова и Кременной, а также успешно отражена украинская атака на 30 танках и БМП под Бериславом (Херсонская область).
ТАСС / Сергей Мальгавко