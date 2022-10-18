Российские военные сорвали очередную попытку переправы ВСУ через реку Жеребец
Российские военные сорвали очередную попытку переправы ВСУ через реку Жеребец на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В ходе боевых действий в этом районе было уничтожено 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра, два пикапа с крупнокалиберными пулемётами и шесть боевых бронированных машин.
"В результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка и Розовка (ЛНР), Карповка и Ивановка (ДНР) сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец", — проинформировал он журналистов.
Жеребец — река в Сватовском и Кременском районах Луганской области и в Лиманском районе Донецкой области, левый приток Северского Донца. На днях очередная попытка ВСУ форсировать эту реку была пресечена российскими ракетчиками и артиллеристами. Украинская армия уже потеряла здесь порядка 60 человек личного состава.
ТАСС / AP / Leo Correa