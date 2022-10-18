Российские военные сорвали очередную попытку переправы ВСУ через реку Жеребец на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В ходе боевых действий в этом районе было уничтожено 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра, два пикапа с крупнокалиберными пулемётами и шесть боевых бронированных машин.

"В результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка и Розовка (ЛНР), Карповка и Ивановка (ДНР) сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец", — проинформировал он журналистов.