Российские войска уничтожили пункт управления ВСУ "Днепр" в Запорожье

Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ "Днепр" в Запорожской области. Кроме того, были ликвидированы цеха по ремонту радиолокационных станций противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе Запорожья поражены пункт управления объединённой группировки войск ВСУ "Днепр" и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса "Искра", — сказал он в ходе брифинга.

Вместе с тем за минувшие сутки было поражено 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах, добавил Конашенков.