ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 11:03

Российские войска уничтожили пункт управления ВСУ "Днепр" в Запорожье

Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ "Днепр" в Запорожской области. Кроме того, были ликвидированы цеха по ремонту радиолокационных станций противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе Запорожья поражены пункт управления объединённой группировки войск ВСУ "Днепр" и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса "Искра", — сказал он в ходе брифинга.

Вместе с тем за минувшие сутки было поражено 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах, добавил Конашенков.

Военные РФ поразили две артбатареи ВСУ в Херсонской области и взвод HIMARS в ДНР
Военные РФ поразили две артбатареи ВСУ в Херсонской области и взвод HIMARS в ДНР

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ в Харьковской области, уничтожено более 60 украинских военных. Как уточнил Конашенков, противник был отброшен на исходные позиции.

BannerImage

ТАСС / Красильников Станислав

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar