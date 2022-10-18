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18 октября, 11:03

Российские войска уничтожили пункт управления ВСУ "Днепр" в Запорожье

Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ "Днепр" в Запорожской области. Кроме того, были ликвидированы цеха по ремонту радиолокационных станций противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе Запорожья поражены пункт управления объединённой группировки войск ВСУ "Днепр" и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса "Искра", — сказал он в ходе брифинга.

Вместе с тем за минувшие сутки было поражено 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах, добавил Конашенков.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ в Харьковской области, уничтожено более 60 украинских военных. Как уточнил Конашенков, противник был отброшен на исходные позиции.

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ТАСС / Красильников Станислав

Наталья Исакова

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