Российские войска уничтожили пункт управления ВСУ "Днепр" в Запорожье
Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ "Днепр" в Запорожской области. Кроме того, были ликвидированы цеха по ремонту радиолокационных станций противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе Запорожья поражены пункт управления объединённой группировки войск ВСУ "Днепр" и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса "Искра", — сказал он в ходе брифинга.
Вместе с тем за минувшие сутки было поражено 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах, добавил Конашенков.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ в Харьковской области, уничтожено более 60 украинских военных. Как уточнил Конашенков, противник был отброшен на исходные позиции.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Красильников Станислав