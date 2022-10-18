Губернатор Воробьёв уточнил, что частичная мобилизация в Подмосковье завершилась досрочно

Частичная мобилизация в Подмосковье завершилась досрочно. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

"Мы все слышали заявление президента, который сказал о том, что в течение следующих двух недель, а это было на прошлой неделе, частичная мобилизация закончится. Мы смогли сделать это досрочно", — приводит его слова телеканал "360".

По словам губернатора, в работе были задействованы 30 военкоматов и каждый муниципалитет региона. Воробьёв поблагодарил призывников и бойцов, которые не остались в стороне. Он также подчеркнул, что местные власти продолжат заботиться о семьях военных.