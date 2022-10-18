НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 октября, 11:07

Губернатор Воробьёв уточнил, что частичная мобилизация в Подмосковье завершилась досрочно

Частичная мобилизация в Подмосковье завершилась досрочно. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

"Мы все слышали заявление президента, который сказал о том, что в течение следующих двух недель, а это было на прошлой неделе, частичная мобилизация закончится. Мы смогли сделать это досрочно", — приводит его слова телеканал "360".

По словам губернатора, в работе были задействованы 30 военкоматов и каждый муниципалитет региона. Воробьёв поблагодарил призывников и бойцов, которые не остались в стороне. Он также подчеркнул, что местные власти продолжат заботиться о семьях военных.

Власти 39 российских регионов заявили об окончании частичной мобилизации

Власти 39 российских регионов заявили об окончании частичной мобилизации

Напомним, о том, что в Подмосковье завершилась частичная мобилизация, Воробьёв сообщил 17 октября. Сейчас, по словам губернатора, следует помогать тем, кто на передовой.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров