Путин поддержал призывы к россиянам повторно вакцинироваться от ковида

Президент России Владимир Путин поддержал призывы к гражданам о прохождении повторной вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

"Правильно. Я с вами полностью согласен, и я присоединяюсь к вашим призывам", — сказал глава государства, поддержав слова Азарова о том, что власти региона призывают жителей сделать повторную прививку.