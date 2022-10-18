Путин поддержал призывы к россиянам повторно вакцинироваться от ковида
Президент России Владимир Путин поддержал призывы к гражданам о прохождении повторной вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
"Правильно. Я с вами полностью согласен, и я присоединяюсь к вашим призывам", — сказал глава государства, поддержав слова Азарова о том, что власти региона призывают жителей сделать повторную прививку.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость ковидом в России снижается четвёртую неделю подряд. Так, по итогам 41-й недели 2022 года в стране выявили 94 301 случай заражения.
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