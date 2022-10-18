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18 октября, 11:01

Путин поддержал призывы к россиянам повторно вакцинироваться от ковида

Президент России Владимир Путин поддержал призывы к гражданам о прохождении повторной вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

"Правильно. Я с вами полностью согласен, и я присоединяюсь к вашим призывам", — сказал глава государства, поддержав слова Азарова о том, что власти региона призывают жителей сделать повторную прививку.

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Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость ковидом в России снижается четвёртую неделю подряд. Так, по итогам 41-й недели 2022 года в стране выявили 94 301 случай заражения.

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Unsplash

Артур Лапсаков

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