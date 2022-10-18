Эксперт рассказал, когда нужно прививаться от нового вируса гриппа

Сейчас лучшее время, чтобы вакцинироваться от нового штамма гриппа. Пик распространения данного заболевания зачастую приходится уже на конец осени или начало зимы, но для формирования иммунитета потребуется как минимум три недели. Об этом в беседе с Лайфом рассказал доктор биологических наук вирусолог Пётр Чумаков.

"Сейчас можно сделать прививку уже, готовая вакцина есть. Когда начинается вспышка в такой осенне-зимний период, она может поначалу быть с единичными случаями, потом пойдёт пик заболеваемости, но никогда же не знаешь, в какую категорию людей попадёшь. Может быть, всё начнётся и в ноябре. Чтобы сработал иммунитет на прививку, надо по крайней мере три недели", — отметил специалист.

В первую очередь, по словам нашего собеседника, необходимо сделать прививку пожилым людям, страдающим хроническими заболеваниями, ведь для них вирус может иметь фатальные последствия.