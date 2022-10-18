НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 октября, 10:50
5750

Власти 39 российских регионов заявили об окончании частичной мобилизации

Власти 39 российских регионов заявили об окончании частичной мобилизации. Первым завершил соответствующие мероприятия Крым, об этом руководство региона заявило 25 сентября. На следующий день о выполнении плана объявила Еврейская автономная область. 27 сентября такие же сообщения пришли из Брянской области и Забайкальского края.

Кроме того, частичная мобилизация завершилась в Новосибирской, Архангельской, Ивановской, Тамбовской и Мурманской областях. Ряды бойцов пополнили и резервисты из Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Пензенской областей. Вместе с тем частичная мобилизация завершилась в Ульяновской, Астраханской, Калининградской, Омской и Орловской областях.

Власти других регионов также отчитались о выполнении поручения президента РФ Владимира Путина, среди них Республика Тыва, Чечня, Адыгея, Марий Эл, Бурятия и Карелия. Список дополняют Кабардино-Балкария, Башкирия, Татарстан, Мордовия, Удмуртия и Якутия. Также военнослужащих набрали в Камчатском, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях, ЯНАО, ХМАО – Югра и Хакасии.

Добавим, что в Москве и области частичная мобилизация закончилась 17 октября. Это подтвердили мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьёв. Стоит отметить, что другие российские субъекты обязаны выполнить план в течение двух недель.

Песков заявил, что количество мобилизованных не может превышать 300 тысяч человек

Песков заявил, что количество мобилизованных не может превышать 300 тысяч человек

Ранее в Кремле заявили, что заявление Путина о завершении частичной мобилизации по всей стране пока не планируется. Пока нет и соответствующего указа.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров