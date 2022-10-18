Власти 39 российских регионов заявили об окончании частичной мобилизации
Власти 39 российских регионов заявили об окончании частичной мобилизации. Первым завершил соответствующие мероприятия Крым, об этом руководство региона заявило 25 сентября. На следующий день о выполнении плана объявила Еврейская автономная область. 27 сентября такие же сообщения пришли из Брянской области и Забайкальского края.
Кроме того, частичная мобилизация завершилась в Новосибирской, Архангельской, Ивановской, Тамбовской и Мурманской областях. Ряды бойцов пополнили и резервисты из Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Пензенской областей. Вместе с тем частичная мобилизация завершилась в Ульяновской, Астраханской, Калининградской, Омской и Орловской областях.
Власти других регионов также отчитались о выполнении поручения президента РФ Владимира Путина, среди них Республика Тыва, Чечня, Адыгея, Марий Эл, Бурятия и Карелия. Список дополняют Кабардино-Балкария, Башкирия, Татарстан, Мордовия, Удмуртия и Якутия. Также военнослужащих набрали в Камчатском, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях, ЯНАО, ХМАО – Югра и Хакасии.
Добавим, что в Москве и области частичная мобилизация закончилась 17 октября. Это подтвердили мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьёв. Стоит отметить, что другие российские субъекты обязаны выполнить план в течение двух недель.
Ранее в Кремле заявили, что заявление Путина о завершении частичной мобилизации по всей стране пока не планируется. Пока нет и соответствующего указа.
ТАСС / Донат Сорокин