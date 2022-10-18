Власти 39 российских регионов заявили об окончании частичной мобилизации. Первым завершил соответствующие мероприятия Крым, об этом руководство региона заявило 25 сентября. На следующий день о выполнении плана объявила Еврейская автономная область. 27 сентября такие же сообщения пришли из Брянской области и Забайкальского края.

Кроме того, частичная мобилизация завершилась в Новосибирской, Архангельской, Ивановской, Тамбовской и Мурманской областях. Ряды бойцов пополнили и резервисты из Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Пензенской областей. Вместе с тем частичная мобилизация завершилась в Ульяновской, Астраханской, Калининградской, Омской и Орловской областях.

Власти других регионов также отчитались о выполнении поручения президента РФ Владимира Путина, среди них Республика Тыва, Чечня, Адыгея, Марий Эл, Бурятия и Карелия. Список дополняют Кабардино-Балкария, Башкирия, Татарстан, Мордовия, Удмуртия и Якутия. Также военнослужащих набрали в Камчатском, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях, ЯНАО, ХМАО – Югра и Хакасии.

Добавим, что в Москве и области частичная мобилизация закончилась 17 октября. Это подтвердили мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьёв. Стоит отметить, что другие российские субъекты обязаны выполнить план в течение двух недель.