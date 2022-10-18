Турция получила от США гарантии по выходу агропродукции РФ на рынки

Власти Турции получили гарантии Соединённых Штатов по выходу российской агропродукции на рынки. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью телеканалу A Haber.

Он подчеркнул, что против российской агропродукции, удобрений нет санкций и морские суда могут пройти через Чёрное море и проливы. Однако страховые компании боятся рестрикций и не хотят в этом участвовать. Данный вопрос турецкая сторона обсуждала с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном.

"В беседах с нашими американскими партнёрами, в частности с моим коллегой Салливаном, говорили, что необходимо дать гарантии. Они сказали, что такие гарантии дают. Мы предложили обнародовать это как ООН, так и РФ, чтобы снять вопросы", — сказал Калын.