Турция получила от США гарантии по выходу агропродукции РФ на рынки
Представитель Эрдогана: Турция получила гарантии США по выходу агропродукции РФ на рынки
Власти Турции получили гарантии Соединённых Штатов по выходу российской агропродукции на рынки. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью телеканалу A Haber.
Он подчеркнул, что против российской агропродукции, удобрений нет санкций и морские суда могут пройти через Чёрное море и проливы. Однако страховые компании боятся рестрикций и не хотят в этом участвовать. Данный вопрос турецкая сторона обсуждала с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном.
"В беседах с нашими американскими партнёрами, в частности с моим коллегой Салливаном, говорили, что необходимо дать гарантии. Они сказали, что такие гарантии дают. Мы предложили обнародовать это как ООН, так и РФ, чтобы снять вопросы", — сказал Калын.
По его словам, Турция и ООН продолжают контакты с Россией о продлении сделки на полгода или год, но пока Москва не дала чёткого ответа.
Ранее Лайф писал, что 16 октября состоялась встреча прибывшего в Москву Гриффитса с представителями российской стороны. Её подробности неизвестны, так как она носила закрытый характер. Позже стало известно, что в Москве прошли переговоры замминистра обороны Фомина и замгенсека ООН Гриффитса. Было отмечено, что возможность продления сделки напрямую зависит от полного выполнения всех ранее достигнутых договорённостей. Накануне в ООН назвали позитивными переговоры по экспорту зерна в Москве.
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