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18 октября, 10:43

Российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины

Российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

По данным издания, 28-летний спортсмен покинул Россию и теперь пытается обосноваться и трудоустроиться в Австрии.

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Последний раз Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне 2019/2020. В 2017 году он выиграл два золота зимней Универсиады. На этапы Кубка мира лыжник не попадал.

Ранее Лайф рассказывал, что российский гонщик Константин Жильцов сменил гражданство для участия в "Дакаре". По его словам, карьера в профессиональном спорте достаточно скоротечна, поэтому надо принимать какие‑то кардинальные решения.

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Pnzgu.ru

Артур Лапсаков

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