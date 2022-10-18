Российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

По данным издания, 28-летний спортсмен покинул Россию и теперь пытается обосноваться и трудоустроиться в Австрии.

Последний раз Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне 2019/2020. В 2017 году он выиграл два золота зимней Универсиады. На этапы Кубка мира лыжник не попадал.