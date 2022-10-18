Овечкин забил первый гол в сезоне, прервав серию из трёх матчей без заброшенных шайб

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ, отличившись дублем в ворота "Ванкувер Кэнакс". Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 6:4 (1:1, 1:3, 4:0).

Форвард поучаствовал в четырёх шайбах своей команды, забив два гола и отдав две голевые передачи. Овечкин смог прервать безголевую серию из трёх игр на старте сезона.

Его одноклубники тоже отметились: нападающий Евгений Кузнецов — тремя голевыми передачами, а защитник Дмитрий Орлов — показателем полезности "+2". Форвард "Ванкувера" Андрей Кузьменко отличился результативным пасом, а его партнёр Василий Подколзин не набрал очков.