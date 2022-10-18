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18 октября, 05:11

Овечкин забил первый гол в сезоне, прервав серию из трёх матчей без заброшенных шайб

<p>Александр Овечкин после первого гола в сезоне. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Capitals/status/1582151432844607488/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Washington Capitals</a></p>

Александр Овечкин после первого гола в сезоне. Обложка © Twitter / Washington Capitals

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ, отличившись дублем в ворота "Ванкувер Кэнакс". Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 6:4 (1:1, 1:3, 4:0).

Форвард поучаствовал в четырёх шайбах своей команды, забив два гола и отдав две голевые передачи. Овечкин смог прервать безголевую серию из трёх игр на старте сезона.

Овечкин набрал первое очко в сезоне НХЛ

Овечкин набрал первое очко в сезоне НХЛ

Его одноклубники тоже отметились: нападающий Евгений Кузнецов — тремя голевыми передачами, а защитник Дмитрий Орлов — показателем полезности "+2". Форвард "Ванкувера" Андрей Кузьменко отличился результативным пасом, а его партнёр Василий Подколзин не набрал очков.

Ранее Лайф писал, что белорусский одноклубник "украл" у Овечкина первый гол в новом сезоне. В той же встрече с "Монреалем" Овечкин попал в штангу, бросая по пустым воротам.

Артур Лапсаков

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