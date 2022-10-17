Кокорин: Всем будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной России

Футболист Александр Кокорин заявил, что хотел бы вернуться в сборную России, но сомневается в том, что его вызовут. Об этом он рассказал ютуб-каналу "Нобель".

"Я не в сборной России. После той истории с заключением я хотел бы вернуться. Когда вернулся бы в сборную, выполнил бы ту задачу, которую поставил. Но вернуться в сборную ради того, чтобы вернуться и, ни с кем не конкурируя, с другими странами, играть, я не понимаю этого", — сказал футболист.

Кокорин рассказал, что сейчас ему интереснее играть на новом месте. Он считает, что много пропустил и хочет интенсивно заниматься футболом.

"Если я куда-то приезжаю, я хочу результаты от футбола, а не вот эти подпольные игры, поэтому всем будет лучше, чтобы я там [в сборной] не появлялся", — подчеркнул спортсмен.

Сейчас Александр Кокорин играет в позиции нападающего кипрского "Ариса". В составе сборной России в последний раз он выходил на поле в ноябре 2017 года, это был матч против Испании.