В Одесской области уничтожена станция космической правительственной связи

Станция космической связи Центра правительственной связи Украины уничтожена в Одесской области. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, российские военные также поразили три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 американского производства и пусковую установку С-300.