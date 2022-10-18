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18 октября, 11:14

В Одесской области уничтожена станция космической правительственной связи

Станция космической связи Центра правительственной связи Украины уничтожена в Одесской области. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, российские военные также поразили три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 американского производства и пусковую установку С-300.

"В районе населённого пункта Палиевка в Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины", — проинформировал журналистов представитель военного ведомства.

Конашенков добавил, что в районах Новоивановки (Николаевская область), Одноробовки (Харьковская область) и Красного Лимана (ДНР) уничтожено три склада боеприпасов противника.

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Ранее Лайф сообщал, что авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ "Днепр" в Запорожской области. Кроме того, были ликвидированы цеха по ремонту радиолокационных станций противника.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц

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