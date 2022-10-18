Юрист объяснил, как быть, если живущему в Москве пришла повестка из родного города

Если гражданину, живущему в Москве, пришла повестка от другого военкомата, к которому он приписан по месту регистрации, он всё равно должен явиться. Об этом рассказал адвокат Матвей Цзен.

"В нашей стране воинский учёт осуществляется не по месту фактического проживания, а по месту постоянной регистрации в соответствующем военкомате. Поэтому, когда человек меняет место регистрации, военные обязаны также перерегистрировать из одного военкомата в другой. Соответственно, мобилизуется он тем военкоматом, к которому приписан, там, где он стоит на воинском учёте", — отметил юрист в беседе с радио "Комсомольская правда".

Адвокат считает, что при отсутствии письменных распоряжений от власти о завершении мобилизации человек должен явиться в военкомат по повестке.

"Высказывания должностных лиц, даже самых высоких, не являются источником права. Источником права являются их распоряжения в письменной форме и другие нормативные документы. Если человек проигнорирует пришедшую ему повестку, формально он подпадает под административную ответственность за неявку без уважительной причины", — добавил эксперт.

При этом Цзен добавил, что соответствующее должностное лицо может привлечь гражданина за неявку, а может и проигнорировать.