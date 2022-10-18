Юрист объяснил, как быть, если живущему в Москве пришла повестка из родного города
Юрист Цзен: Если живущему в Москве пришла повестка из родного города, явка обязательна
Если гражданину, живущему в Москве, пришла повестка от другого военкомата, к которому он приписан по месту регистрации, он всё равно должен явиться. Об этом рассказал адвокат Матвей Цзен.
"В нашей стране воинский учёт осуществляется не по месту фактического проживания, а по месту постоянной регистрации в соответствующем военкомате. Поэтому, когда человек меняет место регистрации, военные обязаны также перерегистрировать из одного военкомата в другой. Соответственно, мобилизуется он тем военкоматом, к которому приписан, там, где он стоит на воинском учёте", — отметил юрист в беседе с радио "Комсомольская правда".
Адвокат считает, что при отсутствии письменных распоряжений от власти о завершении мобилизации человек должен явиться в военкомат по повестке.
"Высказывания должностных лиц, даже самых высоких, не являются источником права. Источником права являются их распоряжения в письменной форме и другие нормативные документы. Если человек проигнорирует пришедшую ему повестку, формально он подпадает под административную ответственность за неявку без уважительной причины", — добавил эксперт.
При этом Цзен добавил, что соответствующее должностное лицо может привлечь гражданина за неявку, а может и проигнорировать.
Как писал Лайф, накануне в Москве завершилась частичная мобилизация. Военный комиссар столицы полковник Максим Локтев рассказал, что мобилизационные задания Минобороны РФ выполнены полностью.
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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин