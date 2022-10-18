Хирург Сабият Курбанова из Дагестана оперирует военных — участников российской специальной военной операции на Украине. Доктор рассказала в беседе с телеграм-каналом Mash Gor, что получила медаль "За спасение погибавших".

Хирург Курбанова — о нелёгкой работе в зоне СВО. Видео © Telegram / Mash Gor

"Я нахожусь с самого начала спецоперации на Украине. Много чего страшного, опасного в нашей работе было за это время. Поначалу было непросто с такими ранениями сталкиваться, которые я видела в последние месяцы", — сказала она.

Однако, продолжила Курбанова, у медиков нет времени на переживания, ведь военным, попавшим в госпиталь, гораздо хуже. Поэтому хирург быстро взяла себя в руки. И хотя привыкнуть к такой обстановке, работе с бойцами тяжело, но возможно. По словам хирурга, самое страшное — это когда медицина не может помочь раненому, но даже здесь медикам нельзя давать слабину.

"Недавно нас наградили медалями "За спасение погибавших". Награда, конечно, неожиданная, очень приятная. Будем её с гордостью носить, но, оказывая помощь раненым, мы не думаем ни о каких наградах", — заключила Курбанова.