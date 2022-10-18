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18 октября, 11:22

Жёны героев: Самарский губернатор подарил Путину альбом с трогательными фото супруг бойцов СВО

Самарский губернатор подарил Путину альбом с трогательными фото жён героев СВО

Самарский губернатор Дмитрий Азаров подарил президенту РФ Владимиру Путину альбом с фотографиями супруг солдат и офицеров Российской армии, участвующих в спецоперации на Украине. Снимки были сделаны в рамках уникальной акции "Жёны героев", инициатором которой стала председатель женсовета 2-й общевойсковой армии Екатерина Колотовкина.

Путин провёл рабочую встречу с губернатором Самарской области. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"В кителях своих мужей? Молодцы! Красавицы!" — отметил российский лидер на рабочей встрече с Азаровым в Кремле, рассматривая альбом.

Глава государства также обратил внимание на фото одной из участниц проекта. Девушка запечатлена дважды — сначала беременная, а потом с ребёнком.

Женщинам и супругам мобилизованных помогут с трудоустройством, заявили в ЕР

Женщинам и супругам мобилизованных помогут с трудоустройством, заявили в ЕР

Напомним, что 22 сентября начались выплаты и заработали меры поддержки для семей мобилизованных. Ранее Лайф разбирался, на что могут рассчитывать жёны и дети призванных.

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Кадр из видео телеграм-канала "Кремль. Новости"

Наталья Исакова

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