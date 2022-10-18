Самарский губернатор Дмитрий Азаров подарил президенту РФ Владимиру Путину альбом с фотографиями супруг солдат и офицеров Российской армии, участвующих в спецоперации на Украине. Снимки были сделаны в рамках уникальной акции "Жёны героев", инициатором которой стала председатель женсовета 2-й общевойсковой армии Екатерина Колотовкина.

Путин провёл рабочую встречу с губернатором Самарской области. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"В кителях своих мужей? Молодцы! Красавицы!" — отметил российский лидер на рабочей встрече с Азаровым в Кремле, рассматривая альбом.

Глава государства также обратил внимание на фото одной из участниц проекта. Девушка запечатлена дважды — сначала беременная, а потом с ребёнком.