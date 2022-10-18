"Не забыли и подготовились": Безруков в день рождения посмеялся над попаданием в санкционный список Канады
Безруков в день рождения "поблагодарил" Канаду за введение санкций
Российский актёр Сергей Безруков поблагодарил Канаду за введение санкций в день рождения. Сегодня, 18 октября, знаменитому артисту исполняется 49 лет. В шутливой форме он отметил, что Оттава первой поздравила его с праздником и подготовила "сердечные пожелания".
"Первой с днём рождения меня поздравила Канада! Проснулся и прочитал их "сердечные пожелания". Спасибо, что не забыли и подготовились", — сыронизировал Безруков в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что Канада ввела дополнительные санкции против ряда граждан России и официальных российских СМИ. Так, под ограничения подпали актёры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, помощник президента РФ Владимир Мединский и другие. Кроме того, санкции коснулись телеканала "Звезда".
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