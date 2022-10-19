Минздрав опроверг сообщения об отмене половины клинических исследований

Общее число клинических исследований препаратов в России остаётся на прежнем уровне, а для этого создаются необходимые благоприятные условия. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, комментируя информацию СМИ о якобы отмене половины таких исследований.

В ведомстве подчеркнули, что с января по 30 сентября текущего года было выдано 577 разрешений, тогда как в прошлом году — 606. Более 75% всех исследований коснулись онкологии, пульмонологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы и ряда других терапевтических областей. Рост исследований отмечен в так называемой прорывной терапии, где их общее количество, в сравнении с прошлым годом, выросло на 17%.