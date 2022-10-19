Россиянка оказалась автором вирусного мультика о рвущейся в ЕС "украинской свинке"

Мультик про "украинскую свинку", набравший в Сети огромное количество просмотров, приписали несуществующему израильскому каналу INN. Лайф же разыскал настоящего автора — жительницу Краснодарского края.

Жительница Краснодарского края подтвердила, что является автором мультика про рвущуюся в ЕС свинку. Видео © SHOT

Евгения случайно узнала о случившемся, когда её же мультик прислали со словами "Посмотри, какой ролик опубликовал израильский канал". Девушка очень удивилась, когда узнала, что видео стало вирусным. Из-за присвоения израильскому каналу мультика она не беспокоится, россиянка может легко доказать своё авторство.

"Даже если он будет раскручен не под моим именем, а просто месседж дойдёт до людей, что мы видим эту ситуацию так, мы — это Россия, этого будет мне, собственно, и достаточно", — рассказала россиянка.

Автор мульта заявила, что считает такую просветительскую деятельность своей обязанностью, поскольку является ещё одним "солдатом информационного фронта" и занимается оглаской украинского конфликта с 2014 года. Она собирается выпустить новые серии, в которых могут фигурировать сюжеты про Белоруссию, а также про Германию, Францию и другие страны. По словам девушки, мультик не задумывался как крупный проект, но так получилось, что он обрёл популярность.