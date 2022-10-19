В Думе объяснили, что изменится в жизни россиян из-за военного положения в новых регионах
В жизни россиян после введения режима военного положения в четырёх новых регионах России не произойдёт каких-либо существенных изменений. Об этом в беседе с корреспондентом Лайфа заявили депутаты Госдумы РФ.
Как отметил парламентарий Адальби Шхагошев, введение военного положения не означает полной мобилизации населения в этих регионах. В центральных и южных частях страны возможны усиления досмотра на автовокзалах и трассах. А вот его коллега Антон Гетта и вовсе объяснил, что в регионах со "средним уровнем реагирования" никаких изменений для рядовых жителей не произойдёт, перестроена может быть лишь работа силовых структур.
"Никаких изменения для людей, для обычной жизни для всех территорий не предвидится и не вводится", — согласился с парламентариями депутат Евгений Ревенко.
Как пояснил собеседник Лайфа, введение четырёх уровней реагирования было обусловлено разной степенью опасности в соответствующих субъектах.
Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования. Совет Федерации единогласно утвердил указ главы государства.
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