В Думе объяснили, что изменится в жизни россиян из-за военного положения в новых регионах

В жизни россиян после введения режима военного положения в четырёх новых регионах России не произойдёт каких-либо существенных изменений. Об этом в беседе с корреспондентом Лайфа заявили депутаты Госдумы РФ.

Как отметил парламентарий Адальби Шхагошев, введение военного положения не означает полной мобилизации населения в этих регионах. В центральных и южных частях страны возможны усиления досмотра на автовокзалах и трассах. А вот его коллега Антон Гетта и вовсе объяснил, что в регионах со "средним уровнем реагирования" никаких изменений для рядовых жителей не произойдёт, перестроена может быть лишь работа силовых структур.