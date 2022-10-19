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19 октября, 16:11

Идею расширить полномочия губернаторов в режиме повышенной готовности "подсказала" пандемия

Политолог Минченко: Указ Путина воспроизводит управленческую модель, которая зарекомендовала себя во время пандемии

Своим поручением создать координационный совет для работы по повышению безопасности президент Владимир Путин прибегнул к модели, показавшей себя эффективной во время эпидемии коронавируса. На этот факт обратил внимание Лайфа президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

"Есть рабочая группа Госсовета во главе с [мэром Москвы Сергеем] Собяниным, которая координирует деятельность региональных властей, и вот эта новая структура во главе с [председателем Правительства РФ Михаилом] Мишустиным, которая регулирует деятельность органов исполнительной власти. Это понятная модель, которая уже показала свою эффективность", пояснил политолог.

Сами меры собеседник Лайфа оценивает как "достаточно точечные, но эффективные". По мнению Минченко, вполне оправданно, что более серьёзные меры безопасности введены в приграничных регионах.

"Поводов для каких-то панических настроений нет. Меры соответствуют сложившемуся уровню угроз", — резюмировал он.

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Ранее президент подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, там появятся штабы теробороны. А в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя, Путин поручил ввести режим повышенной готовности.

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Kremlin.ru

Ольга Годуненко

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