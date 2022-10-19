Идею расширить полномочия губернаторов в режиме повышенной готовности "подсказала" пандемия

Своим поручением создать координационный совет для работы по повышению безопасности президент Владимир Путин прибегнул к модели, показавшей себя эффективной во время эпидемии коронавируса. На этот факт обратил внимание Лайфа президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

"Есть рабочая группа Госсовета во главе с [мэром Москвы Сергеем] Собяниным, которая координирует деятельность региональных властей, и вот эта новая структура во главе с [председателем Правительства РФ Михаилом] Мишустиным, которая регулирует деятельность органов исполнительной власти. Это понятная модель, которая уже показала свою эффективность", — пояснил политолог.

Сами меры собеседник Лайфа оценивает как "достаточно точечные, но эффективные". По мнению Минченко, вполне оправданно, что более серьёзные меры безопасности введены в приграничных регионах.