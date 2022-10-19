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19 октября, 12:50

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях появятся штабы теробороны

На территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут созданы тероборона и межведомственные штабы. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно заявлению, меры, осуществляемые в связи с введением в этих субъектах военного положения, вводятся в целях повышения эффективности местных властей. Так, на территориях присоединённых к России регионов создаются штабы территориальной обороны и вводится максимальный уровень реагирования.

Путин поручил создать координационный совет для работы по повышению безопасности

Путин поручил создать координационный совет для работы по повышению безопасности

Напомним, что сегодня Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава государства напомнил, что военное положение там действовало и до воссоединения с РФ, поэтому теперь необходимо было оформить этот статус в рамках российской юрисдикции. Вместе с тем президент также поручил ввести "средний уровень реагирования" в приграничных регионах России.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер

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