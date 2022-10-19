В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях появятся штабы теробороны

На территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут созданы тероборона и межведомственные штабы. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно заявлению, меры, осуществляемые в связи с введением в этих субъектах военного положения, вводятся в целях повышения эффективности местных властей. Так, на территориях присоединённых к России регионов создаются штабы территориальной обороны и вводится максимальный уровень реагирования.

Напомним, что сегодня Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава государства напомнил, что военное положение там действовало и до воссоединения с РФ, поэтому теперь необходимо было оформить этот статус в рамках российской юрисдикции. Вместе с тем президент также поручил ввести "средний уровень реагирования" в приграничных регионах России.