Психолог раскрыл, как с помощью одежды и заставки на смартфоне привыкнуть к короткому световому дню

Психолог Марсель Сультеев в беседе с Лайфом дал несколько эффективных советов о том, как пережить переход на короткий световой день. По его словам, человеку не хватает солнечных лучей и витаминов, что приводит к унынию и апатии.

"Как быть в этом случае? Изначально нужно слегка поменять гардероб, а именно — должны преобладать яркие тона. Тогда наши зрачки раздражаются, поэтому мозг видит более яркие тона и радуется", — указал эксперт.

Ещё один действенный способ поднять себе настроение — изменить заставку на телефоне — вместо унылого фона поставить картинку, на которой преобладают сочные и яркие тона, не используя синий цвет. По словам психолога, этот приём обычно используется в цветотерапии.

Кроме того, при нехватке солнечных лучей начинает "сдавать" память. В связи с этим эксперт посоветовал в вечернее время смотреть комедии, повышать себе эндорфины и попробовать заниматься играми, развивающими интеллект, такими как шахматы или лото. Это не только улучшает память, но и нормализует взаимоотношения между членами семьи, отметил психолог.

"Последний момент — всегда, когда темно, когда день становится коротким, надо использовать тактильные ощущения, то есть стараться заниматься вещами, которые развивают наши тактильные ощущения", — добавил врач.

Например, можно заняться лепкой глины, перекатывать шары, которые продаются в китайских лавках. По словам эксперта, разминая руки, человек тем самым развивает мозг, поскольку нехватка солнечных лучей влияет на умственные способности, которые в этот период приходят в упадок.