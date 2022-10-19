Врач назвал пять причин, почему люди мёрзнут

Некоторые люди, несмотря на отсутствие каких-либо предпосылок, могут мёрзнуть из-за имеющихся проблем с сосудами. Целый ряд причин такого явления привёл врач доказательной медицины Олег Абакумов, сообщают "Вести Подмосковья".

"Наши сосуды — это трубы и батареи для отопления, по ним движется тёплая кровь. Когда холодно, сосуды сужаются, чтобы сохранять тепло. Когда жарко — расширяются, чтобы тепло отдавать. Но если вы мёрзнете постоянно, то значит трубы сломались или что-то мешает им работать", — отметил доктор.

Первой причиной он назвал анемию, которая может быть вызвана недостатком железа или же пониженным уровнем гемоглобина. В таком случае задерживается доставка крови, что приводит к расширению сосудов. Вторая причина — дефицит витаминов A и E или же недостаток насыщенных жиров. Ещё одним фактором медик назвал плохую работу щитовидной железы, из-за которой замедляется обмен веществ. В числе причин также можно выделить сахарный диабет и пониженное давление.

Согреться же в такой ситуации можно при помощи физических упражнений и регулярного употребления воды. А вот от алкоголя и курения в таком случае следует отказаться, ведь именно крепкие напитки и сигареты могут изрядно навредить сосудам.

"Не кутайтесь в 300 шуб! Если вы одеваетесь не по погоде, организм путается и перестаёт справляться с холодом и теплом правильно. Делайте массаж сухой щёткой, чтобы разгонять лимфу и улучшать кровоток. А ещё, если вам позволяет здоровье, ходите в баню и сауну, укрепляйте сосуды", — подытожил врач.