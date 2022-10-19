В Запорожской области не видят причин для эвакуации населения

В Запорожской области на данный момент нет причин для эвакуации мирных жителей, заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На данный момент никаких причин для эвакуации нет", — ответил он на соответствующий вопрос.

Накануне сообщалось, что украинские войска направляют большое количество беспилотников на линию соприкосновения в Запорожской области. Арсенал бойцов ВСУ состоит из разведывательных дронов, но в большинстве случаев они обеспечены подвесами с самодельными взрывными устройствами. Кроме того, за последние два дня десять диверсионно-разведывательных групп ВСУ обнаружены на Запорожском направлении.