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19 октября, 11:25

В Запорожской области не видят причин для эвакуации населения

Рогов заявил, что в Запорожской области сейчас нет причин для эвакуации населения

В Запорожской области на данный момент нет причин для эвакуации мирных жителей, заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На данный момент никаких причин для эвакуации нет", ответил он на соответствующий вопрос.

Росгвардия выявила 90 пособников киевского режима в Запорожье и на Херсонщине

Росгвардия выявила 90 пособников киевского режима в Запорожье и на Херсонщине

Накануне сообщалось, что украинские войска направляют большое количество беспилотников на линию соприкосновения в Запорожской области. Арсенал бойцов ВСУ состоит из разведывательных дронов, но в большинстве случаев они обеспечены подвесами с самодельными взрывными устройствами. Кроме того, за последние два дня десять диверсионно-разведывательных групп ВСУ обнаружены на Запорожском направлении.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми

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