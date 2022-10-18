В Запорожье рассказали об армаде дронов ВСУ
Рогов: ВСУ направляют армаду дронов на линию соприкосновения в Запорожской области
Украинские войска сейчас направляют большое количество беспилотников на линию соприкосновения в Запорожской области. Соответствующее заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Целые армады беспилотников с подвесами, [их] направляют сейчас больше, чем когда-либо. <...> У них появились новые десятки беспилотников", — приводит ТАСС его слова.
Арсенал бойцов ВСУ, по словам Рогова, состоит из разведывательных дронов, но в большинстве случаев они обеспечены подвесами с самодельными взрывными устройствами.
А ранее Рогов сообщил, что в Запорожье за два дня выявили десять диверсионных групп ВСУ. По его словам, ДРГ удалось обнаружить благодаря беспилотникам и квадрокоптерам.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine