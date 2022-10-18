Украинские войска сейчас направляют большое количество беспилотников на линию соприкосновения в Запорожской области. Соответствующее заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Целые армады беспилотников с подвесами, [их] направляют сейчас больше, чем когда-либо. <...> У них появились новые десятки беспилотников", — приводит ТАСС его слова.

Арсенал бойцов ВСУ, по словам Рогова, состоит из разведывательных дронов, но в большинстве случаев они обеспечены подвесами с самодельными взрывными устройствами.