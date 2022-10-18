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18 октября, 14:03

"Больше, чем когда-либо": В Запорожье рассказали об армаде дронов ВСУ

Рогов: ВСУ направляют армаду дронов на линию соприкосновения в Запорожской области

Украинские войска сейчас направляют большое количество беспилотников на линию соприкосновения в Запорожской области. Соответствующее заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Целые армады беспилотников с подвесами, [их] направляют сейчас больше, чем когда-либо. <...> У них появились новые десятки беспилотников", — приводит ТАСС его слова.

Арсенал бойцов ВСУ, по словам Рогова, состоит из разведывательных дронов, но в большинстве случаев они обеспечены подвесами с самодельными взрывными устройствами.

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А ранее Рогов сообщил, что в Запорожье за два дня выявили десять диверсионных групп ВСУ. По его словам, ДРГ удалось обнаружить благодаря беспилотникам и квадрокоптерам.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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