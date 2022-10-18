ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 14:03
5803

В Запорожье рассказали об армаде дронов ВСУ

Рогов: ВСУ направляют армаду дронов на линию соприкосновения в Запорожской области

Украинские войска сейчас направляют большое количество беспилотников на линию соприкосновения в Запорожской области. Соответствующее заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Целые армады беспилотников с подвесами, [их] направляют сейчас больше, чем когда-либо. <...> У них появились новые десятки беспилотников", — приводит ТАСС его слова.

Арсенал бойцов ВСУ, по словам Рогова, состоит из разведывательных дронов, но в большинстве случаев они обеспечены подвесами с самодельными взрывными устройствами.

ВСУ отказываются забирать тела погибших военных
ВСУ отказываются забирать тела погибших военных

А ранее Рогов сообщил, что в Запорожье за два дня выявили десять диверсионных групп ВСУ. По его словам, ДРГ удалось обнаружить благодаря беспилотникам и квадрокоптерам.

BannerImage

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar