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18 октября, 13:47

Петербургский путешественник Пластков решил обойти пешком 500 российских городов

Путешественник из Санкт-Петербурга Александр Пластков намерен обойти пешком 500 российских городов, причём энтузиаст уже начал реализовывать эту идею. Так, он посетил 150 регионов РФ. При этом между ними мужчина действительно передвигается пешком, а внутри ездит на общественном транспорте.

Петербургский путешественник Александр Пластков рассказал о подробностях своего туризма. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Турист рассказал подробности об уже проделанном пути в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Так, он поделился, что практически каждый день просыпается в разных местах.

"Сегодня я ночевал в городе. Бывает, я ночую между городами, там уже просыпаешься под берёзкой на листве и варишь себе кофе с утра", — отметил Пластков.

Примечательно, что мужчина не пользуется спальником, так как он мешает ему удобно передвигаться. По словам петербуржца, вместо матраса может подойти опавшая листва.

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Ранее путешественник на самокате рассказал о трудностях в поездке из Петербурга во Владивосток. По его признанию, иногда ему приходится давать себе сутки на отдых, так как ноги болят почти постоянно.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Никита Осипов

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