Медведев: Санкции и технологическая блокада РФ сохранятся на неопределённый срок

Санкционное давление и технологическая блокада России, по всей видимости, ещё сохранятся "на неопределённое время", в связи с этим систему целевого обучения в профильных вузах, которые готовят специалистов в области разработки лекарств, биомедицины и биоинформатики, необходимо совершенствовать. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Нужно совершенствовать систему целевого обучения в профильных вузах в рамках федеральных государственных стандартов, более гибко подходить к программам с учётом актуальных запросов рынка и, конечно, расширять систему практической подготовки", — сказал он в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

По словам Медведева, это позволит подготовить высококвалифицированных специалистов в текущих условиях.