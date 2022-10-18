СМИ сообщили об испытаниях турецкой баллистической ракеты над Чёрным морем
Bloomberg: Турция испытала баллистическую ракету малой дальности над Чёрным морем
Турция провела испытания баллистической ракеты малой дальности местного производства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Как уточняет агентство, запуск произвели над Чёрным морем в семь утра по местному времени. Стартовой площадкой стал аэропорт портового города Ризе. Ракета пролетела 561 километр, упав у берега порта Синоп.
Лайф сообщал, что летом турецкий Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением. Ударный беспилотник поднялся 1 июля с авиабазы Чорлу в провинции Текирдаг. Взлетев на высоту 30 тысяч футов, он запустил крылатую ракету с лазерным наведением, точно поразившую цель условного противника.
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