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Опубликовано 18 октября 2022, 13:26
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В ООН признали факты преступлений ВСУ против российских военнопленных

Комиссия СПЧ ООН признала факты совершения ВСУ как минимум двух военных преступлений

Украинские бойцы причастны минимум к двум военным преступлениям. Как сообщается в докладе Комиссии Совета по правам человека (СПЧ) ООН по расследованию на Украине, солдаты ВСУ в марте этого года расстреляли и пытали российских военнопленных в Харьковской и Киевской областях.

"Комиссия задокументировала два случая, когда ВСУ стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат ВС России, что является военными преступлениями. После их захвата эти солдаты получили статус военнопленных и были защищены в соответствии с международным гуманитарным правом", — указано в докладе.

Первый инцидент произошёл 24–26 марта в посёлке Малая Рогань под Харьковом. Украинские военнослужащие намеренно прострелили ноги трём пленным россиянам. Кроме того, одного из пострадавших ещё и избили прикладом винтовки во время допроса. Во втором случае, как пояснили в СПЧ ООН, боец ВСУ три раза выстрелил с близкого расстояния в раненого российского солдата. На оказавшихся в распоряжении комиссии кадрах также видно других военных ВС РФ. При этом у одного из них связаны руки, а на голове заметна рана. Всё это может говорить о том, что солдат был казнён украинцами. Вышеупомянутый инцидент произошёл 29 марта около села Дмитровка под Киевом.

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А ранее Лайф сообщал, что бойцы ВСУ записали видео, в котором пожаловались на командиров, бросивших их без еды, ночников и прицелов. Но главное — военные преступления, в которых бойцы признались в обращении. По их же словам, они убивали гражданских, включая женщин и детей, кидали гранаты в подвалы, где прятались люди.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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