С начала 2022 года в Петербурге родилось более 34 тысяч младенцев

В 2022 году в Санкт-Петербурге по состоянию на 1 сентября родилось 34 тысячи детей. Рождаемость в Северной столице только снижается: в этом году падение может составить более 1,5%. Об этом в интервью газете "Петербургский дневник" рассказал главный внештатный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению, заведующий кафедрой и руководитель клиники акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова профессор Виталий Беженарь.

"На 1 сентября 2022 года рождаемость в Санкт-Петербурге была чуть более 34 тысяч детей (за восемь месяцев). Из них 46% — первые роды. Вторые роды — 33%. Четвёртые и последующие роды — всего 5%. Получается, что за восемь месяцев у нас родилось 11 400 детей, которые были вторыми или третьими в семье", — сообщил он.

При этом по состоянию на 1 сентября 2022 года в городе родилось 505 двоен и десять троен. По словам врача, за последние пять лет наблюдается примерно 15-процентное снижение темпов рождаемости. Причём в 2021 году было зафиксировано практически плато с динамикой снижения рождаемости в Санкт-Петербурге. Так, если каждый год до этого было минус шесть-семь процентов, то в прошлом — полтора. Беженарь предположил, что в 2022-м процент падения рождаемости превысит 1,5%.

"В целом ключевая причина демографического кризиса — это то, что в репродуктивный период вошло поколение 1990-х, и людей в плане наиболее активного в репродуктивном смысле возраста — от 20 до 39 лет — попросту стало мало", — отметил акушер-гинеколог.

В связи с этим, уверен он, и вводятся различные стимулирующие меры соцподдержки семьи, в том числе и маткапитал, который теперь выплачивается после появления на свет первого ребёнка. При этом рожать теперь стали позже. По словам врача, средний возраст россиянки, рожающей первого ребёнка, приближается к 28–29 годам. Из-за этого спад и наблюдается.

Ещё одной важной целью, подчеркнул Беженарь, является профилактика абортов. Он отметил, что свои плоды даёт практика "недели тишины", которая даётся женщине на размышления. Так, в Санкт-Петербурге процент тех, кого удалось убедить сделать репродуктивный выбор в пользу родов, продолжает расти. Причём особенно это стало заметно во время пандемии коронавируса. Например, в 2018 году было сделано порядка 16 тысяч абортов, а отказались от прерывания беременности 17–18%, а в 2020-м — 13,5 тысячи против 20% соответственно.