Садовод Октябрина Ганичкина объяснила, как подготовить дачу к зиме

В скором времени в Москву придут сильные холода, а это значит, что дачникам необходимо успеть подготовить участки к долгим морозам. О том, как это сделать, в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала главный садовод России Октябрина Ганичкина.

По её словам, в первую очередь нужно привести в порядок дом. Так, следует закрыть все окна и снять с них москитные сетки. Кроме того, стоит вывезти в город оставшиеся продукты. При этом соль, приправы и специи можно оставить, но сложив их в пластиковые контейнеры, чтобы уберечь от грызунов. По этой же причине эксперт рекомендует поставить в жилище ловушки.

"Я очень рекомендую вместо классических мышеловок установить ультразвуковые отпугиватели. Принцип действия их таков: они излучают звуковые волны определённой длины, что отбивает охоту у грызунов забраться в ваш дом", — отметила Ганичкина.

Она добавила, что ценные вещи и портативную технику также лучше не оставлять на даче. Кроме того, нужно просушить одежду и постельное бельё, которые могли остаться в шкафах. Также садовод посоветовала накрыть всю мебель старыми простынями или плёнкой.

Ганичкина призвала дачников законсервировать всю сантехнику, для этого нужно слить воду из бачка унитаза и водонагревательного бака. В противном случае жидкость может замёрзнуть и при расширении повредить ёмкости. Нельзя оставить без внимания и электронные приборы — их необходимо отключить от сети. Кроме того, следует убрать с огорода инструменты, а также просушить вёдра и лейки.