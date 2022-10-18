СБУ обвинила сотрудников "Антонова" в том, что они не сохранили самолёт Ан-225 "Мрия"

Сотрудники государственного предприятия "Антонов" не предприняли необходимых мер для сохранения самолёта Ан-225 "Мрия". К таким выводам пришла Служба безопасности Украины.

"В ходе расследования было установлено, что должностные лица, несмотря на предупреждения со стороны государственных органов, не предприняли необходимых мер для сохранения самолёта. Также отдельные сотрудники предприятия длительное время препятствовали силам обороны в организации противовоздушной и наземной защиты аэродрома", — сказано в заявлении, опубликованном в телеграм-канале.

По данным СБУ, всё это привело к уничтожению Ан-225 и ещё нескольких самолётов. Силовики совместно с представителями офиса генпрокурора провели ряд обысков, сейчас проводятся необходимые экспертизы, после которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.