Эксперт объяснил, почему Украина не использует "Байрактары" для ударов по России

Турецкий беспилотник Bayraktar — дорогая тяжёлая машина, эффективная по большей части там, где ПВО носит очаговый или зачаточный характер. Сейчас Украина использует эти БПЛА лишь для разведки. Они не входят в воздушное пространство, где небо контролирует российская ПВО, рассказал в беседе с Лайфом военный эксперт Владислав Шурыгин.

Эксперт отметил, что "Байрактар" является очень хорошей системой, прекрасным беспилотником, который положительно показал себя во время азербайджанского конфликта и в Сирии. Однако БПЛА является отличной мишенью — его хорошо видно и легко можно перехватить. Там, где используется нормальная система ПВО, "Байрактары" летают скромно и не показывают выдающихся результатов, как это и происходит в ситуации с конфликтом на Украине.

"Сейчас "Байрактары" используются только как беспилотники наблюдения и разведки и почти не входят в воздушное пространство, которое контролируют наши средства ПВО", — подчеркнул Шурыгин.

Поэтому, продолжил эксперт, надежды, которые возлагала Украина, и деньги, которые она потратила, себя не оправдали. За всё время Киев купил больше шестидесяти "Байрактаров", но сейчас их в лучшем случае осталось полтора-два десятка, заключил собеседник Лайфа.