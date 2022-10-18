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18 октября, 12:50

Эксперт объяснил, почему Украина не использует "Байрактары" для ударов по России

Эксперт Шурыгин: Украина использует Bayraktar как беспилотники наблюдения и разведки

<p>Беспилотник Bayraktar TB2. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bayraktar_TB2_Ukrainian_Navy.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Беспилотник Bayraktar TB2. Обложка © Wikipedia

Турецкий беспилотник Bayraktar — дорогая тяжёлая машина, эффективная по большей части там, где ПВО носит очаговый или зачаточный характер. Сейчас Украина использует эти БПЛА лишь для разведки. Они не входят в воздушное пространство, где небо контролирует российская ПВО, рассказал в беседе с Лайфом военный эксперт Владислав Шурыгин.

Эксперт отметил, что "Байрактар" является очень хорошей системой, прекрасным беспилотником, который положительно показал себя во время азербайджанского конфликта и в Сирии. Однако БПЛА является отличной мишенью — его хорошо видно и легко можно перехватить. Там, где используется нормальная система ПВО, "Байрактары" летают скромно и не показывают выдающихся результатов, как это и происходит в ситуации с конфликтом на Украине.

"Сейчас "Байрактары" используются только как беспилотники наблюдения и разведки и почти не входят в воздушное пространство, которое контролируют наши средства ПВО", — подчеркнул Шурыгин.

Поэтому, продолжил эксперт, надежды, которые возлагала Украина, и деньги, которые она потратила, себя не оправдали. За всё время Киев купил больше шестидесяти "Байрактаров", но сейчас их в лучшем случае осталось полтора-два десятка, заключил собеседник Лайфа.

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Ранее украинский политик Сергей Пашинский назвал "Байрактары" больше пиар-проектом, чем боевой единицей. По его словам, этот беспилотник никакое не чудо-оружие, при мощных системах ПВО он "сбивается влёт".

Ольга Годуненко

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