Спасатели помогли жительнице Ейска забрать собаку из разрушенного после катастрофы дома
В Ейске спасатели помогли жительнице дома, повреждённого в результате крушения Су-34, воссоединиться со своей собакой. Видео опубликовало Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
Жительница Ейска встретилась со своей собакой в повреждённом из-за катастрофы доме. Видео © Telegram / Министерство ГО и ЧС КК
"Спасатели [службы] "Кубань-СПАС" сопроводили хозяйку в повреждённую квартиру и забрали собаку. На первый взгляд, собачка абсолютно здорова", — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, что 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате обгорело более 70 квартир. Следствие считает одной из версий трагедии техническую неисправность самолёта. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
Telegram / Министерство ГО и ЧС КК