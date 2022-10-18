Лётчики катапультировались в последние секунды: Опубликовано новое видео падения Су-34 в Ейске

Телеграм-канал Mash опубликовал новое видео падения самолёта Су-34 в Ейске, на этот раз снятое на видеорегистратор проезжавшего мимо авто. На кадры попал момент катапультирования лётчиков. Они сделали это в последние секунды, когда Су-34 был уже в десятках метров от земли.