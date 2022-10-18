Лётчики катапультировались в последние секунды: Опубликовано новое видео падения Су-34 в Ейске
Опубликовано видео с моментом катапультирования лётчиков Су-34 в Ейске
Телеграм-канал Mash опубликовал новое видео падения самолёта Су-34 в Ейске, на этот раз снятое на видеорегистратор проезжавшего мимо авто. На кадры попал момент катапультирования лётчиков. Они сделали это в последние секунды, когда Су-34 был уже в десятках метров от земли.
Момент падения Су-34 в Ейске с камеры видеорегистратора. Видео © Mash
Как рассказывал Лайф, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате, по последним данным, погибло 13 человек, обгорело более 70 квартир. Следствие считает одной из версий трагедии техническую неисправность самолёта.
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