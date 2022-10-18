Японский депутат осудил несамостоятельность Украины и призвал её сложить оружие

Украинцам следует прекратить боевые действия и сложить оружие. Так считает член Палаты советников парламента Японии и лидер парламентской партии "Возрождение Японии" Мунэо Судзуки. По словам политика, Украине нужно завершить конфликт, если она не может воевать самостоятельно.

"Если вы, украинцы, не можете воевать самостоятельно, то должны немедленно остановить военные действия", — написал Судзуки для издания Yahoo News Japan.

Он считает слишком сомнительными заявления западных СМИ о том, что Москва якобы ослабла и загнана в угол. Японский политик осудил местные издания, которые тиражируют эту информацию, и добавил, что в ближайшее время станет ясно, как ситуация обстоит на самом деле. Депутат также выразил надежду на то, что боевые действия на Украине прекратятся как можно скорее.